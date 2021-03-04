Прокуратура ЕС отклонила 7 из 10 кандидатов от Болгарии

Европейская прокуратура собирается отклонить семь из 10 кандидатов Болгарии на должность европейского уполномоченного прокурора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Возглавляемая Лаурой Кодрутой Ковеши прокуратура уведомила Министерство юстиции Болгарии о своих замечаниях по поводу семи кандидатов, предложенных властями Болгарии 18 февраля.

"Это плохой знак. Когда мы запрашиваем дополнительную информацию, это не потому, что кто-то недостаточно хорошо заполнил свое резюме или мы не понимаем сопроводительное письмо. Это явный признак того, что мы не удовлетворены предложенными кандидатурами", - сказал источник издания.

Семь отклоненных кандидатов - следователи, региональные прокуроры и судья.

Источник пояснил, что прокуратура имеет ограничения на назначение следователей, которые, в отличие от прокуроров, не выступают в суде перед судьями, а также прокуроров, не имеющих опыта работы по громким делам.

"Мы не думаем, что болгарские следователи подходят. Мы уважаем их работу, мы признаем, что согласно болгарскому законодательству они являются частью судебной системы, но мы не думаем, что такие люди обладают необходимой квалификацией", - сказал источник.

Он также сообщил, что болгарские власти потребовали встречи по этому вопросу.

Европейская прокуратура будет независимым органом ЕС, ответственным за расследование, преследование и привлечение к уголовной ответственности за преступления против финансовых интересов Союза (например, мошенничество, коррупция, трансграничное мошенничество с НДС на сумму более 10 млн евро).

Прокуратура проводит расследование, осуществляет преследование и выполняет функции прокурора в компетентных судах государств-членов. Ожидается, что EPPO начнет свою деятельность в конце 2020 года и будет базироваться в Люксембурге.

Напомним, в 2019 году Совет ЕС и Европейский парламент назначили Лауру Кодруцу Ковеши первым главным прокурором Евросоюза.

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