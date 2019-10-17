Румунку Ковеші призначили главою нової прокуратури ЄС

Європейський парламент завершив всі формальні процедури затвердження румунки Лаури Ковеші на посаді головного прокурора ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт Європарламенту.

Призначення Ковеші було офіційно схвалено президентом Європарламенту Девідом Сассолі та керівниками політичних груп парламенту 16 жовтня, що є завершальним кроком у процесі призначення.

Ковеші у 2020 році очолить нову Європейську прокуратуру (EPPO), яка буде розслідувати фінансові злочини в ЄС, такі як транскордонне шахрайство з ПДВ, відмивання грошей та корупція.

Наразі лише національні органи влади можуть розслідувати та притягати до кримінальної відповідальності за шахрайство з коштами ЄС, але їх повноваження зупиняються на національних кордонах.

Поки що 22 країни ЄС приєдналися до нової прокуратури. Швеція, Угорщина, Польща, Ірландія та Данія можуть приєднатися в будь-який час.

Європейська прокуратура буде розташована в Люксембурзі разом з головним прокурором та прокурорами з усіх країн-учасниць. Очікується, що вона почне працювати наприкінці 2020 року.

Ковеші залишилася єдиним кандидатом на посаду прокурора. Її суперник француз Жан-Франсуа Бонер вийшов з конкурсу через те, що має бути призначений на іншу посаду у Франції.

Раніше Рада ЄС підтримувала кандидатуру Бонера, тоді як Європарламент висловився за призначення Ковеші.

Призначення Ковеші намагався заблокувати румунський уряд, який минулого року вже домігся її звільнення з посади голови антикорупційного управління.

Ковеші позитивно оцінюють в Брюсселі через її зусилля по боротьбі з корупцією, в тому числі проти чинної румунської влади.