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99-летнего принца Филиппа успешно прооперировали

Четверг, 4 марта 2021, 12:44

99-летнему принцу Филиппа, мужчине королевы Великобритании, успешно провели операцию, связанную с проблемами с сердцем.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, об этом сообщили в Букингемском дворце.

Филипп находится в госпитале Св. Варфоломея в Лондоне, куда его перевели с понедельника после 13 дней госпитализации в другой больнице.

Ожидается, что он останется там для дальнейшего лечения и реабилитации еще на несколько дней.

Герцог Эдинбургский попал в больницу во вторник, 16 февраля "в качестве меры предосторожности" после недомогания. Сначала прогнозировали, что его выпишут через несколько дней.

Источники сообщали, что принц Филипп почувствовал себя плохо несколько дней, но это не было связано с коронавируса.

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