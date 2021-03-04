99-річного принца Філіпа успішно прооперували

99-річному принцу Філіпа, чоловікові королеви Великої Британії, успішно провели операцію, пов’язану з проблемами з серцем.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, про це повідомили у Букінгемському палаці.

Філіп перебуває у госпіталі Св. Варфоломея у Лондоні, куди його перевели з понеділка після 13 днів госпіталізації в іншій лікарні.

Очікується, що він залишиться там для подальшого лікування та реабілітації ще на декілька днів.

Герцог Единбурзький потрапив до лікарні у вівторок 16 лютого "в якості запобіжного заходу" після нездужання. Спершу прогнозували, що його випишуть через кілька днів.

Джерела повідомляли, що принц Філіп почувався погано кілька днів, але це не було пов'язано з коронавірусом.