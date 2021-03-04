Еврокомиссия говорит, что не ведет переговоры о покупке российской вакцины

Европейская комиссия заявила в четверг, что не ведет никаких переговоров о покупке российской вакцины "Спутник V".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Сейчас не ведутся переговоры об интеграции вакцины "Спутник V" в портфель", - заявил на пресс-конференции представитель комиссии.

Ранее в четверг Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что начало экспертизу вакцины "Спутник V", что может привести к ее одобрению для использования во всех 27 странах ЕС.

"Тот факт, что вакцина одобрена на европейском уровне после положительной оценки EMA, не означает, что комиссия обязана включать ее в свой портфель", - добавил другой представитель Еврокомиссии.

На данный момент 42 страны разрешили использование "Спутник V". Словакия во вторник стала второй страной ЕС после Венгрии, выдавшей экстренное разрешение на российскую вакцину.

Этот шаг вызвал политический кризис в Словакии, чей премьер-министр также некорректно пошутил об обмене российской вакцины на Закарпатье.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за неудачную шутку своего премьер-министра.