Єврокомісія каже, що не веде переговори про купівлю російської вакцини
Європейська комісія заявила в четвер, що не веде ніяких переговорів про покупку російської вакцини "Спутник V".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
"Зараз не ведуться переговори про інтеграцію вакцини "Спутник V" в портфель", - заявив на пресконференції представник комісії.
Раніше в четвер Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що почало експертизу вакцини "Спутник V", що може призвести до її схвалення для використання у всіх 27 країнах ЄС.
"Той факт, що вакцина схвалена на європейському рівні після позитивної оцінки EMA, не означає, що комісія зобов'язана включати її в свій портфель", - додав інший представник Єврокомісії.
На даний момент 42 країни дозволили використання "Спутник V". Словаччина у вівторок стала другою країною ЄС після Угорщини, що видала екстрений дозвіл на російську вакцину.
Цей крок викликав політичну кризу в Словаччині, чий прем’єр-міністр також некоректно пожартував про обмін російської вакцини на Закарпаття.
Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за невдалий жарт свого прем'єр-міністра.