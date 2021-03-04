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Єврокомісія каже, що не веде переговори про купівлю російської вакцини 

Четвер, 4 березня 2021, 14:28

Європейська комісія заявила в четвер, що не веде ніяких переговорів про покупку російської вакцини "Спутник V".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Зараз не ведуться переговори про інтеграцію вакцини "Спутник V" в портфель", - заявив на пресконференції представник комісії.

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Раніше в четвер Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що почало експертизу вакцини "Спутник V", що може призвести до її схвалення для використання у всіх 27 країнах ЄС.

"Той факт, що вакцина схвалена на європейському рівні після позитивної оцінки EMA, не означає, що комісія зобов'язана включати її в свій портфель", - додав інший представник Єврокомісії.

На даний момент 42 країни дозволили використання "Спутник V". Словаччина у вівторок стала другою країною ЄС після Угорщини, що видала екстрений дозвіл на російську вакцину.

Цей крок викликав політичну кризу в Словаччині, чий прем’єр-міністр також некоректно пожартував про обмін російської вакцини на Закарпаття.

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за невдалий жарт свого прем'єр-міністра.

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