SkyUp с 30 марта запускает рейсы из Киева в Белград

Авиакомпания SkyUp с 30 марта намерена начать выполнять рейсы из Киева в столицу Сербии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Avianews.

Расписание предусматривает рейсы по вторникам и пятницам. Самолет будет вылетать из Киева в 16:35 и прилетать в Белград в 17:40. Отправка рейса из Белграда предусмотрено в 18:40 с прибытием в Киев в 21:35.

SkyUp ввел фиксированную лоукост цену в размере 837 грн (25 евро) в одну сторону на рейсы Киев-Белград на любые даты.

Перелет туда-обратно обойдется в 1674 грн или 50 евро. В стоимость включена перевозка ручной клади весом до 9 кг и габаритами до 55х40х20 см.

Авиабилеты Киев-Белград по специальной цене можно забронировать до 23:59 14 марта.

Сербия является одной из немногих стран Европы, открытых для украинских туристов. Перед вылетом путешественникам необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус. С момента сдачи анализа до момента пересечения границы Сербии должно пройти не более 48 часов.