SkyUp з 30 березня запускає рейси з Києва до Белграда

Авіакомпанія SkyUp з 30 березня має намір розпочати виконувати рейси з Києва до столиці Сербії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Avianews.

Розклад передбачає рейси по вівторках і п'ятницях. Літак буде вилітати з Києва о 16:35 і прилітати в Белград о 17:40. Відправлення рейсу з Белграда передбачено о 18:40 з прибуттям до Києва о 21:35.

SkyUp ввів фіксовану лоу-кост ціну у розмірі 837 грн (25 євро) в одну сторону на рейси Київ-Белград на будь-які дати.

Переліт туди-назад обійдеться в 1674 грн або 50 євро. У вартість включено перевезення ручної поклажі вагою до 9 кг і габаритами до 55х40х20 см.

Авіаквитки Київ-Белград за спеціальною ціною можна забронювати до 23:59 14 березня.

Сербія є однією з небагатьох країни Європі, відкритих для українських туристів. Перед вильотом мандрівникам необхідно пройти ПЛР-тест на коронавірус. З моменту здачі аналізу до моменту перетину кордону Сербії має пройти не більше 48 годин.