Посол в ЕС: Евросоюзу пора повысить уровень отношений с Украиной, Грузией и Молдовой

Взаимоотношения ЕС и стран "Трио ассоциации" Восточного партнерства - Украина, Грузии и Молдовы нуждаются в уточнении, они достигли определенной критической стадии, когда реальные достижения стран в политическом и экономическом развитии уже превышают цели, которые были изначально определены самым ЕС.

Такое убеждение во время презентации доклада Европейского центра политических исследований (CEPS) для сравнения достижений стран Западных Балкан и "Трио ассоциации" Восточного партнерства высказал посол Украины в Бельгии, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Это событие происходит на фоне существенного роста количества инициатив со стороны стран" Трио ". Эти страны подошли к критическому моменту, где их достижения не совпадают со стремлениями, которые позволяет сам Европейский Союз. Это, в частности, касается нашего стремления углубить экономическую ассоциацию и политическую интеграцию, которое имеет под собой правомерное основу ", - подчеркнул украинский дипломат.

Он отметил, что приведенный научный анализ подтверждает, что страны "Трио" имеют почти похожи достижения со странами региона Западных Балкан, а по некоторым направлениям уже с начала процесса ассоциации с ЕС эти страны даже превзошли балканские страны, которые уже имеют четкую перспективу членства в ЕС .

Он согласился с выводом, что содержится в докладе CEPS о том, что именно сейчас настал момент, чтобы воспользоваться импульсом для углубления политической ассоциации и экономической интеграции ЕС со странами региона.

"Наши страны продолжают бороться за свой европейский выбор, в частности, в противостоянии и в войне с Россией. Президент Европейского Совета Шарль Мишель во время визита в Украину посетил Донбасс, видел последствия агрессивной политики России, которая может разрушить весь регион. Хочу подчеркнуть, что наше стремление к полному членству в ЕС определяется требованиями времени ", - заметил Точицкий.