Посол в ЄС: Євросоюзу пора підвищити рівень відносин з Україною, Грузією і Молдовою

Взаємовідносини ЄС і країн "Тріо асоціації" Східного Партнерства – Україна, Грузії і Молдови потребують уточнення, вони досягли певної критичної стадії, коли реальні досягнення країн-партнерів у політичному та економічному розвитку вже перевищують цілі, що були від початку визначені самим ЄС.

Таке переконання під час презентації доповіді Європейського центру політичних досліджень (CEPS) щодо порівняння досягнень країн Західних Балкан та "Тріо асоціації" Східного Партнерства висловив посол України в Бельгії, представник України при ЄС Микола Точицький, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Ця подія відбувається на тлі суттєвого зростання кількості ініціатив з боку країн "Тріо". Ці країни підійшли до критичного моменту, де їх досягнення не збігаються з прагненнями, які дозволяє сам Європейський Союз. Це, зокрема, стосується нашого прагнення поглибити економічну асоціацію і політичну інтеграцію, яке має під собою правомірну основу", - наголосив український дипломат.

Він зауважив, що наведений науковий аналіз підтверджує, що країни "Тріо" мають майже схожі досягнення з країнами регіону Західних Балкан, а за деякими напрямками вже від початку процесу асоціації з ЄС ці країни навіть перевершили балканські країни, які вже мають чітку перспективу членства в ЄС.

Він погодився із висновком, що міститься у доповіді CEPS про те, що саме зараз настав момент, щоб скористатися імпульсом для поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції ЄС з країнами регіону.

"Наші країни продовжують боротися за власний європейський вибір, зокрема, у протистоянні та у війні з Росією. Президент Європейської Ради Шарль Мішель під час візиту в Україну відвідав Донбас, бачив наслідки агресивної політики Росії, яка може зруйнувати весь регіон. Хочу наголосити, що наше прагнення до повного членства в ЄС визначається вимогами часу" - зауважив Точицький.