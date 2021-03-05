Кулеба объяснил, что может сохранить санкции ЕС против лиц с орбиты Януковича

Для сохранения санкций Евросоюза против лиц с орбиты экс-президента Украины Виктора Януковича необходимы сдвиги в расследовании дел против них в Украине.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге объявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он признал, что из года в год список лиц в санкционном списке ЕС сокращается.

"Причина этого в том, что нет ощутимого прогресса в расследовании их дел в Украине. Мы поднимали этот вопрос перед нашими правоохранительными органами, что надо ускорить эту работу, чтобы предоставлять доказательную базу для продолжения санкций, и надеемся, что коллеги нас услышали", - отметил Кулеба.

Он добавил, что Украина сохраняет заинтересованность в продолжении санкций против этих лиц, так как они совершили преступления против Украины и ее граждан.

Напомним, на днях послы ЕС продлили санкции против окружения Януковича, но из этого списка исключили бывшего премьер-министра Сергея Арбузова и бывшего министра образования Дмитрия Табачника.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя сообщение об их возможном исключении из списка, сказал, что санкции в отношении большинства соратников бывшего президента Виктора Януковича уже не имеют веса.

В марте прошлого года ЕС снял санкции с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министр энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Под действием санкций ЕС, введенных в 2014 году за незаконное присвоение государственных средств Украине или за злоупотребление служебным положением, на данный момент остаются восемь бывших украинских чиновников.

Среди них: Виктор и Александр Януковичи, Виталий Захарченко, Виктор и Артем Пшонки, Виктор Ратушняк, Сергей Курченко и Александр Клименко.