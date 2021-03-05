Кулеба пояснив, що може зберегти санкції ЄС проти осіб з орбіти Януковича

Для збереження санкцій Євросоюзу проти осіб з орбіти експрезидента України Віктора Януковича необхідні зрушення у розслідуванні справ проти них в Україні.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу оголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він визнав, що з року в рік список осіб у санкційному списку ЄС скорочується.

"Причина цього в тому, що немає відчутного прогресу у розлідуванні їхніх справ в Україні. Ми порушували це питання перед нашими правоохоронними органами, що треба пришвидшувати цю роботу, щоб надавати доказову базу для продовження санкцій, і сподіваємося, що колеги нас почули", - зазначив Дмитро Кулеба.

Він додав, що Україна зберігає зацікавленість у продовженні санкцій проти цих осіб, тому що вони вчинили злочини проти України та її громадян.

Нагадаємо, днями посли ЄС продовжили санкції проти оточення Януковича, але з цього списку виключили колишнього прем’єр-міністра Сергія Арбузова та колишнього міністра освіти Дмитра Табачника.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, коментуючи повідомлення про їхнє можливе виключення зі списку, сказав, що санкції щодо більшості соратників колишнього президента Віктора Януковича вже не мають ваги.

У березні минулого року ЄС зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Під дією санкцій ЄС, запроваджених у 2014 році за незаконне привласнення державних коштів України або за зловживання службовим становищем, на цей час залишаються вісім колишніх українських високопосадовців.

Серед них: Віктор та Олександр Януковичі, Віталій Захарченко, Віктор та Артем Пшонки, Віктор Ратушняк, Сергій Курченко та Олександр Клименко.