В Норвегии после месяцев карантина вакцинируют пингвинов

Пингвинов, обитающих в аквариуме норвежского города Берген, вакцинируют от птичьего гриппа после месяцев изоляции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

29 пингвинов Дженту, которые с начала декабря находились в изоляции после того, как в стране были выявлены случаи очень инфекционного штамма птичьего гриппа, H5N8, уже получили первую дозу вакцины и после получения второй смогут вернуться к нормальной жизни.

В их случае обычная жизнь предусматривает скольжение на животе, развлечения в ледяной воде и ловля рыбы клювом.

Первый укол самым старым и наиболее уязвимым птицам был сделан в среду, а в четверг – более молодым пингвинам.

Среди только что иммунизированных – пингвиниха Эрна, названная в честь премьер-министра Эрны Солберг. Глава правительства когда-то работала в аквариуме, туристической достопримечательности ее родного города.

"Тот факт, что сейчас вакцинируют пингвинов, является чистой случайностью, абсолютно независимой от коронавируса, но это свидетельствует о том, что вакцины важны, тем более сегодня", - сказал директор аквариума Аслак Свердруп.

В дикой природе пингвины Дженту живут в Антарктиде.

Ни один пингвин в Бергенском аквариуме не заразился гриппом, и хотя болезнь может быть смертельной для птиц, передача ее людям крайне редка.