У Норвегії після місяців карантину вакцинують пінгвінів

Пінгвінів, які мешкають в акваріумі норвезького міста Берген, вакцинують від пташиного грипу після місяців ізоляції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

29 пінгвінів Дженту, які з початку грудня перебували в ізоляції після того, як у країні були виявлені випадки дуже інфекційного штаму пташиного грипу, H5N8, вже отримали першу дозу вакцини і після отримання другої зможуть повернутися до нормального життя.

В їхньому випадку звичайне життя передбачає ковзання на животі, розваги в крижаній воді та лов риби дзьобом.

Перший укол найстарішим і найбільш вразливим птахам був зроблений у середу, а в четвер пішли молодші пінгвіни, повідомив акваріум.

Серед щойно імунізованих - "Ерна", названа на честь прем'єр-міністра Ерни Сольберг, яка колись працювала влітку в акваріумі, туристичній пам'ятці її рідного міста Берген.

"Той факт, що зараз вакцинують пінгвінів, є чистою випадковістю, абсолютно незалежною від коронавірусу, але це свідчить про те, що вакцини важливі, тим більше сьогодні", - сказав директор акваріуму Аслак Свердруп.

У дикій природі пінгвіни Дженту живуть по той бік Землі, в Антарктиді.

Жоден пінгвін у Бергенському акваріумі не заразився грипом, і хоча хвороба може бути смертельною для птахів, передача його людям вкрай рідкісна.