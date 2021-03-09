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Греция намерена открыться для иностранных туристов с 14 мая

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Греция намерена открыться для иностранных туристов с 14 мая

Вторник, 9 марта 2021, 18:21

Греция намерена открыть границы для иностранных туристов с 14 мая, заявил министр туризма страны Харис Теохарис.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini, об этом министр сказал, выступая из Афин в рамках самой большой в мире туристической выставки ITB в Берлине.

"Мы более чем оптимистичны, мы готовы", - сказал министр.

По его словам, Греция готова приветствовать всех туристов, если они вакцинировались от коронавируса, имеют антитела к вирусу или отрицательный результат теста на COVID-19.

Теохарис рассказал, что по прибытии в страну туристов выборочно будут тестировать на коронавирус с помощью экспресс-тестов. Если результаты будут положительными, инфицированных людей будут немедленно изолировать. Все медицинские расходы на себя возьмет греческое государство.

По словам министра, греческое правительство будет отдавать особый приоритет вакцинации работников из сферы туризма и обяжет сотрудников сектора регулярно проходить тестирование.

Теохарис сообщил, что до 14 мая правительство начнет постепенно снимать коронавирусные ограничения.

Стоит отметить, что въезд в Шенгенскую зону, к которой принадлежит Греция, остается закрытым для граждан Украины, путешествующих с туристической целью.

Зависимая от туризма Греция лоббирует введение паспорта вакцинации в ЕС для того, чтобы добиться разблокирования путешествий. На туристическую отрасль приходится примерно пятая часть греческой экономики.

Напомним, министр иностранных дел Чехии заявил, что механизм "паспортов вакцинации" в ЕС для восстановления путешествий будет готов уже в мае. 

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