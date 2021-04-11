В Европарламенте призывают к жестким санкциям против РФ в случае дальнейшей эскалации

Председатель фракции "Европейской народной партии" в Европарламенте Манфред Вебер высказался за жесткие санкции против РФ в случае дальнейшей эскалации на границах с Украиной - такие как замораживание счетов олигархов и отсоединение России от международной платежной системы SWIFT.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, об этом он сказал в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke, опубликованном в воскресенье, 11 апреля.

Вебер также является заместителем председателя баварской партии Христианский социальный союз (ХСС), сестринской партии Христианско-демократического союза (ХДС), в рядах которого находится и канцлер Германии Ангела Меркель.

По его мнению, такие меры следует принять, если Россия "продолжит курс опасных провокаций".

По мнению Вебера, ЕС и США должны показать Кремлю, что ожидаетРФ, если она продолжит эскалацию ситуации на востоке Украины или введет туда свои войска, и ответ на такие действия должен быть "сильным и недвусмысленным".

Другим возможным рычагом давления Запада на Кремль Вебер считает газопровод "Северный поток-2", строительство которого еще не завершено.

То же касается возможной реакции ЕС на ситуацию вокруг критика Кремля Алексея Навального, ухудшение здоровья которого, судя по всему, стало результатом умышленных действий российского руководства, отметил председатель фракции ЕНП в Европарламенте.

"Время дозированных санкций прошло... Путин должен знать цену своим действиям", - резюмирует Вебер.

В начале марта в интервью журналу Der Spiegel Манфред Вебер уже высказывал мнение о том, что газопровод "Северный поток-2" "не соответствует европейским интересам", поскольку он "экономически стабилизирует систему Путина, ведет масштабную деятельность против Евросоюза и его членов".