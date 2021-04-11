У Європарламенті закликають до жорстких санкцій проти РФ у разі подальшої ескалації

Голова фракції "Європейської народної партії" у Європарламенті Манфред Вебер висловився за жорсткі санкції проти РФ у разі подальшої ескалації на кордонах з Україною - такі як замороження рахунків олігархів та від'єднання Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це вын сказав в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke, оприлюдненому в неділю, 11 квітня.

Вебер також є заступником голови баварської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС), що є сестринською партією Християнсько-Демократичного союзу (ХДС), в лавах якого перебуває і канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

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На його думку, таких заходів слід вжити, якщо Росія "продовжить курс небезпечних провокацій".

На думку Вебера, ЄС і США мусять показати Кремлю, що очікує владу РФ, якщо вона продовжить ескалацію ситуації на сході України або введе туди свої війська, і відповідь на такі дії має бути "сильною і недвозначною".

Іншим можливим важелем тиску Заходу на Кремль Вебер вважає газопровід "Північний потік-2", будівництво якого ще не завершено.

Те саме стосується можливої реакції ЄС на ситуацію навколо критика Кремля Алєксєя Навального, погіршення здоров'я якого, судячи з усього, стало результатом навмисних дій російського керівництва, зазначив голова фракції ЄНП у Європарламенті.

"Час дозованих санкцій минув… Путін має знати ціну своїм діям", - резюмує Вебер.

На початку березня в інтерв'ю журналу Der Spiegel Манфред Вебер вже висловлював думку про те, що газогін "Північний потік-2" "не відповідає європейським інтересам", оскільки він "економічно стабілізує систему Путіна, що веде масштабну діяльність проти Євросоюзу і його членів".