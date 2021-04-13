Вена продолила  жесткий локдаун - ситуация в реанимациях "на грани"

Из-за угрозы перегрузки реанимационных отделений больниц Вена решила продлить локдаун еще на две недели, до 2 мая.

Об этом сообщил в понедельник, 12 апреля, мэр австрийской столицы Михаэль Людвиг, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Я знаю, что это - непопулярные меры, но учитывая количество пациентов в отделениях интенсивной терапии, которое растет, они необходимы", - подчеркнул Людвиг после совещания властей города с экспертами.

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При этом очное обучение в школах Вены запланировано восстановить с 25 апреля, сообщил Людвиг.

В течение 11 апреля в Австрии в отделениях интенсивной терапии находились более 600 пациентов, из которых 245 - в Вене. В землях на востоке Австрии отмечают стремительное распространение британского варианта коронавируса, которым активно заражаются и молодые люди. Ежедневно число пациентов в реанимации больниц Вены растет от двух до пяти человек.

"Это как бы небольшая цифра, но в сумме, за тенденцией, она вызывает большое беспокойство. (...) Ситуация не драматическая, но серьезная", - подчеркнул мэр Вены.

В ряде австрийских земель, также в Вене, с 1 апреля снова ввели жесткие ограничения для сдерживания распространения очередной волны коронавируса. Введенное ношение масок типа FFP-2 в центральных и оживленных районах города, выход из дома разрешен только для удовлетворения насущных потребностей и на работу, запрещена работа магазинов, ресторанов и кафе, кроме как на вынос, а также различных культурных учреждений, школы работают в дистанционном режиме.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, в Австрии, где проживают 8,9 миллиона жителей, от начала пандемии COVID-19 коронавирусом заразились почти 579 000 человек 9,7 тысячи с подтвержденным инфицированием умерли.

Напомним, Австрия договаривается с РФ о закупке вакцины "Спутник V", и канцлер Себастьян Курц на днях заявил, что переговоры "де-факто подошли к концу".