В Риге военный атташе РФ устроил вечеринку, несмотря на коронавирусные ограничения

В конце марта в Риге во дворе одного из частных домов прошла вечеринка с явным нарушением правил эпидемической безопасности - участвовало около 10 человек, которые впоследствии разъехались на машинах с дипломатическими номерами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Хозяином вечеринки выступил военный атташе РФ в Латвии Руслан Ушаков.

Недовольные громкой музыкой соседи вызвали полицию, однако после короткого разговора с Ушаковым правоохранители уехали, не предприняв никаких действий. Сам же военный атташе после этого начал показывать соседям неприличные жесты, что они сняли на видео.

Представитель муниципальной полиции Риги Ласма Грейдане подтвердила, что 27 марта было получено сразу два вызова о незаконных собраниях и возможном нарушении ограничений в связи с коронавирусом. На первый вызов в результате первой приехала Госполиция, а на второй, примерно через час - уже полиция самоуправления.

Соседи сняли военного атташе РФ за демонстрацией неприличных жестов

Как пояснила Грейдане, "в рамках своих полномочий, осмотрев двор частного дома, полиция нарушений не выявила".

"Полиция отреагировала и на указанный адрес выехал патрульный экипаж. Однако информация не подтвердилась - по прибытии полицейских во дворе находились только жильцы одного домохозяйства", - указала представитель Госполиции Анце Розите.

Однако свидетели указывают, что полиция не входила в дом, где скрылись другие участники вечеринки. После окончания вечеринки они разъехались на автомобилях с дипломатическими номерами.