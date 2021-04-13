У Ризі військовий аташе РФ влаштував вечірку попри коронавірусні обмеження

В кінці березня у Ризі у дворі одного з приватних будинків відбулася вечірка з явним порушенням правил епідемічної безпеки - брало участь близько 10 осіб, які згодом роз'їхалися на машинах з дипломатичними номерами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Господарем вечірки виявився військовий аташе РФ в Латвії Руслан Ушаков.

Незадоволені гучною музикою сусіди викликали поліцію, проте після короткої розмови з Ушаковим правоохоронці поїхали, не вчинивши жодних дій. Сам же військовий аташе після цього почав показувати сусідам непристойні жести, що було ними знято.

Представник муніципальної поліції Риги Ласма Грейдане підтвердила, що 27 березня надійшли відразу два виклики про незаконні збори і можливе порушення обмежень щодо COVID-19. На перший виклик в результаті першою приїхала Держполіція, а на другий, приблизно за годину - вже поліція самоврядування.

Сусіди зняли військового аташе РФ за демонстрацією непристойних жестів

Як пояснила Грейдане, "в межах своїх повноважень, оглянувши двір приватного будинку, поліція порушень не виявила".

"Поліція відреагувала, і на вказану адресу виїхав патрульний екіпаж. Однак інформація не підтвердилася - після прибуття поліцейських у дворі були лише мешканці одного домогосподарства", - вказала представник Держполіції Анце Розіте.

Однак свідки вказують, що поліція не входила в будинок, де сховалися гості. Після закінчення вечірки вони роз'їхалися на автомобілях з дипломатичними номерами.