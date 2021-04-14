Польша немного ослабит локдаун, но большинство ограничений сохранятся

Польша с понедельника позволит возобновить работу детских садов и дошкольных учреждений, но большинство ограничений продолжат действовать.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"У нас апогей третьей волны в больницах", - сказал министр. Он отметил диспропорции по отдельным регионам. "Если количество заражений в воеводствах опустится ниже 30 на 100 000, мы будем думать о дальнейших шагах", - пояснил он.

Учитывая высокие показатели заражений, правительство решило продлить действующие сегодня ограничения по коронавирусу на неделю, до 25 апреля.

Ограничение работы отелей продлено до 3 мая. "Чтобы не было дилемм, связанных с принятием решений по майским выходным, ограничения по гостиницам и местам размещения продлено на две недели", - сказал Недзельский.

Вместе с тем со следующего понедельника дети вернутся в ясли и детские сады.

В школах обучение и в дальнейшем будет проходить в дистанционном режиме.

Также правительство разрешило занятия спортом на открытом воздухе в группах до 25 человек.