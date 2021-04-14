Польща дещо послабить локдаун, але більшість обмежень лишаться в силі

Польща з понеділка дозволить відновити роботу дитячих садків і дошкільних закладів, але більшість обмежень продовжать діяти.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"У нас апогей третьої хвилі в лікарнях", - сказав міністр. Він вказав на диспропорції щодо окремих регіонів. " Якщо кількість заражень у воєводствах опуститься нижче 30 на 100 000, ми будемо думати про подальші кроки", - пояснив він.

З огляду на високі показники заражень, уряд вирішив продовжити діючі сьогодні обмеження щодо коронавірусу на тиждень до 25 квітня.

Обмеження роботи готелів продовжено до 3 травня. "Щоб не було дилем, пов'язаних з прийняттям рішень щодо травневих вихідних, обмеження щодо готелів та закладів розміщення продовжено на два тижні", - сказав Недзельський.

Разом з тим з наступного понеділка діти повернуться до ясел та дитячих садків.

В школах навчання і надалі проходитиме в дистанційному режиму.

Також уряд дозволив заняття спортом на відкритому повітрі у групах до 25 осіб.