Несколько стран ЕС готовы забрать вакцину AstraZeneca, от которой отказалась Дания

Несколько стран Европейского союза объявили о желании получить дополнительные дозы вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca от Дании, которая решила прекратить применение препарата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Литва, Эстония и Чехия выразили заинтересованность в получении как можно большего количества доз от Дании.

Министр здравоохранения Латвии Даниэльс Павуц написал в Twitter, что его правительство свяжется с Копенгагеном, чтобы узнать, как подать заявку на вакцины.

Подобным образом отреагировал и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек, который совмещает должность главы МИД, и поручил послу Праги в Дании "немедленно связаться с властями Дании и объявить о заинтересованности Чехии в приобретении всех доз вакцины против AstraZeneca".

Между тем премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что в ее стране в настоящее время меньше "вакцин, чем людей, которые хотят вакцинироваться".

"Поэтому Литва выразила готовность принять столько доз AstraZeneca, сколько Дания готова поделиться", - сказал Шимоните.

Ранее стало известно, что Дания полностью удалит вакцину от коронавируса компании AstraZeneca из своей программы прививок.

Дания приостановила использование вакцины 11 марта после того, как 60-летняя женщина умерла от тромбоза после вакцинации.

После этого использование вакцины приостановила ряд стран, однако после заключения Европейского агентства по лекарственным средствам о том, что преимущества вакцины AstraZeneca превышают риски, прививки ею возобновились с ограничениями в отношении определенных возрастных групп. Однако Дания и Норвегия не восстанавливали прививки вакциной AstraZeneca.