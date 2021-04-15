Кілька країн ЄС готові забрати вакцину AstraZeneca, від якої відмовилася Данія

Кілька країн Європейського союзу оголосили про бажання отримати додаткові дози вакцини проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca від Данії, яка вирішила припинити застосування препарату.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Литва, Естонія та Чехія висловили зацікавленість в отриманні якомога більшої кількості доз від Данії.

Міністр охорони здоров'я Латвії Даніельс Павуц написав у Twitter, що його уряд зв'яжеться з Копенгагеном, щоб дізнатись, як подати заявку на вакцини.

Подібним чином відреагував і міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек, який суміщає посаду глави МЗС, і доручив послу Праги в Данії "негайно зв'язатися з владою Данії та оголосити про зацікавленість Чехії у придбанні всіх доз вакцини проти AstraZeneca".

Тим часом прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що в її країні в даний час менше "вакцин, ніж людей, які бажають вакцинуватися".

"Тому Литва висловила готовність прийняти стільки доз AstraZeneca, скільки Данія готова поділитися", - сказав Шимоніте.

Раніше стало відомо, що Данія повністю вилучить вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca зі своєї програми щеплень.

Данія призупинила використання вакцини 11 березня після того, як 60-річна жінка померла від тромбозу після вакцинації.

Після цього використання вакцини призупинила низка країн, однак після висновку Європейського агентства з лікарських засобів про те, що переваги вакцини AstraZeneca перевищують ризики, щеплення нею поновилися з обмеженнями щодо певних вікових груп. Однак Данія та Норвегія не відновлювали щеплення вакциною AstraZeneca.

Як повідомлялося, Єврокомісія вирішила не продовжувати контракти на вакцину проти COVID-19 у наступному році з такими компаніями, як AstraZeneca та Johnson & Johnson.