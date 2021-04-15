КС Молдовы поддержал Санду в вопросе роспуска парламента

Конституционный суд Молдовы пришел к выводу о наличии оснований для роспуска парламента, таким образом поддержав президента Молдовы Майю Санду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

15 апреля КС рассмотрел запрос Санду, в котором она просила констатировать обстоятельства, позволяющие роспуск законодательного органа. Президент направила такой запрос после того, как в парламенте из-за отсутствия кворума не состоялось голосование за правительство Игоря Гросу.

Суд постановил, что основанием для роспуска парламента является невозможность сформировать правительство, и что законодательный орган действительно должен быть распущен. Председатель КС Домника Маноле сообщила, что двое судей при этом написали особое мнение.

Решение КС обжаловать невозможно.

Политолог Анжела Колацки в комментарии изданию объяснила, что теперь, после решения суда, Санду должна издать указ о роспуске парламента, назначить дату досрочных выборов и отметить, что указ вступает в силу со дня опубликования в "Официальном мониторе".

Согласно законодательству, выборы необходимо провести не ранее, чем через 60 дней после роспуска законодательного органа и не позднее, чем через 90 дней.

В то же время законодательство предусматривает, что в условиях чрезвычайного положения, который сейчас действует в Молдове в связи с эпидемией, распустить парламент невозможно. Чрезвычайное положение ввели до 30 мая.

Майя Санду заявляла, что видит в этом попытку предотвратить роспуск парламента.

Депутаты из партии Санду "Действие и солидарность" уже обжаловали введение чрезвычайного положения в КС, заключения по этому поводу еще нет.

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