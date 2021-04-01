Cанду вважає надзвичайний стан спробою запобігти розпуску парламенту

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що вважає запровадження надзвичайного стану у Молдові спробою запобігти розпуску парламенту і достроковим виборам.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це вона сказала в ефірі на каналі Jurnal TV.

Санду заявила, що запровадження надзвичайного стану не виглядає як турбота про здоров’я громадян.

"Це порожнє рішення. У ньому не сказано, що означає надзвичайний стан, як ці заходи допоможуть скоротити кількість випадків зараження коронавірусом. Я вважаю, що це спроба відкласти розпуск парламету", - сказала президентка.

Вона додала, що чекає від уряду конкретний план дій для того, щоб стримати нову хвилю епідемії.

"Враховуючи складну ситуацію, у якій ми знаходимося, я ще хочу вірити, що уряд схвалить конкретні заходи і скаж, що означає надзвичайний стан […] Якщо нічого не зміниться - будуть підстави вважати, що це політичний спектакль", - заявила Cанду.

Нагадаємо, до середи у Молдові діяв надзвичайний стан в охороні здоров’я. 31 березня парламент за пропозицією уряду підтримав запровадження надзвичайного стану до 30 травня.

На практиці не зрозуміло, які саме заходи передбачаються запровадженням надзвичайного стану - уряд має оголосити їх лише 1 квітня, проте цей режим означає неможливість проведення будь-яких виборів.

Нагадаємо, Мая Санду домагається скликання позачергових парламентських виборів в країні.

29 березня вона анонсувала звернення до Конституційного суду з приводу розпуску парламенту, після того як у законодавчому органі через відсутність кворуму не відбулося голосування за уряд Ігоря Гросу.

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