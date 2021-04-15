В Испании задержали трех украинских моряков на судне с 18 тоннами гашиша

В Испании во время операции по противодействию наркотрафику задержали трех моряков-украинцев, работавших на судне под панамским флагом.

Сообщение об этом разместил Профсоюз работников морского транспорта Украины (ППМТУ), пишет "Европейская правда". На официальных сайтах Министерства иностранных дел Украины комментариев пока не опубликовано.

Как отмечается в сообщении профсоюза, украинцев задержали еще 27 марта, но родственники обратились по этому поводу к ППМТУ только в конце прошлой недели.

Украинцы работали на судне ALBATROS GUARD VSL. Его задержали 170 милях к юго-востоку от острова Гран-Канария (Канарские острова). На борту судна обнаружили 18 тонн гашиша.

Это подтверждается сообщением от 29 марта Таможенной службы Испании. Как следует из него, задержаны трое граждан Украины были единственными членами экипажа, а это судно было под подозрением из-за возможного участие в контрабанде наркотиков уже четыре месяца. Операция состоялась рано утром 27 марта.

По версии, которую рассказали родственникам задержанные моряки, незадолго до появления таможенников к ним подошло другое неизвестное судно, с которого на их борт сбросили мешки с неизвестным грузом. После этого от владельца их судна - ALBATROS GUARD VSL - поступило распоряжение принять груз и доставить в порт. Моряки говорят, что не знали, что находится в мешках.

В настоящее время украинцы находятся в пенитенциарном учреждении "Сальто де Негро" в Лас-Пальмасе и ожидают суда.

Профсоюз пишет, что уже сконтактировал с Департаментом консульской службы МИД и посольством Украины в Испании с просьбой помочь задержанным в части обеспечения их прав, предоставления надлежащей защиты и представительства интересов.

Департамент консульской службы сообщил, что дело находится на особом контроле посольства Украины в Королевстве Испания, в частности, посла Сергея Погорельцева, и будут приложены все необходимые усилия для установления истины и надлежащей защиты граждан.

Профсоюз в своем сообщении повторяет предостережение для моряков, которые нанимаются на работу, и напоминает о необходимости тщательно проверять работодателя.