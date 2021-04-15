В Іспанії затримали трьох українських моряків на судні з 18 тоннами гашишу

В Іспанії під час операції з протидії наркотрафіку затримали трьох моряків-українців, що працювали на судні під панамським прапором.

Повідомлення про це розмістила Профспілка працівників морського транспорту України (ППМТУ), пише "Європейська правда". На офіційних сторінках Міністерства закордонних справ України коментарів наразі не опубліковано.

Як зазначають у повідомленні профспілки, українців затримали ще 27 березня, але родичі звернулися з цього приводу до ППМТУ лише в кінці минулого тижня.

Українці працювали на судні ALBATROS GUARD VSL. Його затримали за 170 миль на південний схід від острова Гран-Канарія (Канарські острови). На борту судна виявили 18 тонн гашишу.

Це підтверджується повідомленням від 29 березня Митної служби Іспанії. Як випливає з нього, затримані троє громадян України були єдиними членами екіпажу, а це судно було під підозрою через можливу участь у контрабанді наркотиків вже 4 місяці. Операція відбулася рано вранці 27 березня.

За версію, яку розповіли родичам затримані моряки, невдовзі перед появою митників до них підійшло інше невідоме судно, з якого на їхній борт скинули мішки з невідомим вантажем. Після цього від власника їхнього судна - ALBATROS GUARD VSL - надійшло розпорядження прийняти вантаж і доставити у порт. Моряки кажуть, що не знали, що знаходиться у мішках.

На цей час українці знаходяться в пенітенціарній установі "Сальто де Негро" в Лас-Пальмасі та очікують суду.

Профспілка пише, що вже сконтактувала з Департаментом консульської служби МЗС та посольством України в Іспанії з проханням посприяти затриманим у частині забезпечення їх прав, надання належного їм захисту і представництва інтересів.

Департамент консульської служби повідомив, що справа перебуває на особливому контролі Посольства України в Королівстві Іспанія, зокрема, посла Сергія Погорельцева, і буде докладено всіх необхідних зусиль для встановлення істини і належного захисту громадян.

Профспілка у своєму повідомленні повторює застереження для моряків, що наймаються на роботу, та нагадує про необхідність ретельно перевіряти роботодавця.