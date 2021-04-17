Чехия высылает 18 российских дипломатов и обвиняет РФ в организации взрыва военного склада

18 сотрудников российского посольства, которых признали членами российских спецслужб, должны покинуть Чехию в течение ближайших 48 часов.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktualne.cz об этом заявил чешский премьер Андрей Бабиш.

"В пятницу вечером мы с вице-премьер-министром Гамачеком были четко проинформированы о серьезных факты, касающиеся безопасности нашей страны. Сегодня мы проинформировали президента Земана об этом деле и предложенный курс действий, и президент выразил нам абсолютную поддержку", - заявил Бабиш.

По его словам, "есть обоснованное подозрение в причастности офицеров российской спецслужбы ГРУ, подразделение 29155, к взрыву складов боеприпасов в комплексе Врбетице в 2014 году". Этот взрыв, отмечает глава чешского правительства, нанес огромный материальный ущерб, а главное - привел к гибели двух местных жителей.

"Мне очень жаль, что из-за этого чешско-российские отношения. Однако, как уже сказал премьер-министр, Чешская Республика должна отреагировать", - заявил вице-премьер-министр Ян Гамачек, сравнив нынешнюю ситуацию с отравлением в Солсбери 2018 года.

"Как министр иностранных дел Чешской Республики, я решил выслать всех сотрудников посольства России в Праге, которых наши спецслужбы четко определили как сотрудников российских спецслужб СВР и ГРУ. 18 сотрудников посольства России должны оставить Чешская Республика в течение 48 часов", - добавил Гамачек.

Добавим, что еще накануне Ян Гамачек собирался следующего понедельника в Москву для обсуждения деталей закупки российской вакцины "Спутник V". Однако в пятницу его визит был неожиданно отменен.