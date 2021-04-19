В Страсбурге начинается весенняя сессия ПАСЕ

В Страсбурге начинается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, украинская делегация примет в ней участие физически.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как рассказала председатель украинской делегации Мария Мезенцева, на заседаниях политических групп украинские депутаты будут поднимать вопрос увеличения присутствия российских войск на границе с Украиной, "Крымской платформы", а также планируют приглашать парламентариев с визитом в Украину, в том числе на Донбасс.

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По ее словам, 19 апреля запланирована встреча украинских депутатов с Комиссаром СЕ по правам человека Дуней Миятович, во время которой планируется поднять вопрос о нарушении прав человека в оккупированном Крыму и ОРДЛО и подвести итоги её контактной миссии в Украину.

Как сообщалось ранее, украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы инициировала создание неформальной группы поддержки "Крымской платформы" и собирает сторонников этой идеи.

Российская делегация, которой вернули право голоса, примет участие в сессии дистанционно.

Как пишет ТАСС, руководитель делегации РФ, вицеспикер Госдумы Петр Толстой объяснил такое решение тяжелой эпидемической ситуацией во Франции и будущим обращением президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, которое запланировано на 21 апреля.

Одним из приоритетных вопросов на весенней сессии будет ситуация с заключенным российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Напомним, 28 января ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации, не вводя против нее никаких ограничений.

Документ предлагает признать, что в ряде вопросов Россия отступила от обязательств перед Советом Европы и в последнее время дополнительно ухудшила ситуацию. Однако ПАСЕ решила не накладывать делегацию РФ никаких санкций, объясняя это "стремлением к диалогу".

Резолюцию приняли в наиболее благосклонной к России редакции. На заседании Ассамблея отказалась поддержать поправку Украины с предложением не ратифицировать полномочия делегации РФ. Ранее мониторинговый комитет ПАСЕ отклонил все украинские правки к этому решению.

Делегация Российской Федерации пригрозила отказаться работать в ПАСЕ в случае попытки наказать их за нарушения прав человека.

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