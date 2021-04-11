В РФ заговорили о возможном выходе из ПАСЕ

В России заговорили о возможном выходе из Парламентской ассамблеи Совета Европы, ожидая жесткой резолюции в связи с заключением и состоянием российского оппозиционера Алексея Навального.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил руководитель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий.

"19 числа (апреля) в Страсбурге откроется очередная сессия ПАСЕ. И как раз в формате срочных дебатов, то есть особо актуальное досье, с принятием резолюции, будет досье Навального. Понятно, что это будет жесткая антироссийская резолюция", - сказал Слуцкий.

Он отметил, что это может подтолкнуть к тому, чтобы России "из организации, может быть, и выйти".

Ранее в феврале руководители Совета Европы опубликовали совместное заявление, в котором критикуют российские власти за осуждение Алексея Навального к тюремному сроку, но прямо не упоминают о необходимости его освобождения.

Напомним, 28 января ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации, не вводя против нее никаких ограничений.

Документ предлагает признать, что в ряде вопросов Россия отступила от обязательств перед Советом Европы и в последнее время дополнительно ухудшила ситуацию. Однако ПАСЕ решила не накладывать делегацию РФ никаких санкций, объясняя это "стремлением к диалогу".

Резолюцию приняли в наиболее благосклонной к России редакции. На заседании Ассамблея отказалась поддержать поправку Украины с предложением не ратифицировать полномочия делегации РФ. Ранее мониторинговый комитет ПАСЕ отклонил все украинские правки к этому решению.

Делегация Российской Федерации пригрозила отказаться работать в ПАСЕ в случае попытки наказать их за нарушения прав человека.

Подробнее читайте в статье: Поражение и победа Украины: что произошло на гибридной сессии ПАСЕ.