У Страсбурзі починається весняна сесія ПАРЄ

У Страсбурзі починається весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, українська делегація візьме у ній участь фізично.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як розповіла голова української делегації Марія Мезенцева, на засіданнях політичних груп українські депутати будуть піднімати питання збільшення присутності російських військ на кордоні з Україною, "Кримської платформи", а також планують запрошувати парламентарів з візитом до України, у тому числі на Донбас.

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За її словами, 19 квітня запланована зустріч українських депутатів з Комісаром РЄ з прав людини Дунею Міятович, під час якої планують підняти питання про порушення прав людини в окупованому Криму та ОРДЛО та підвести підсумки її контактної місії до України.

Як повідомлялося раніше, українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи ініціювала створення неформальної групи підтримки "Кримської платформи" та збирає прихильників цієї ідеї.

Російська делегація, якій повернули право голосу, візьме участь у сесії дистанційно.

Як пише ТАСС, керівник делегації РФ, віцеспікер Держдуми Пьотр Толстой пояснив таке рішення важкою епідемічною ситуацією у Франції та майбутнім зверненням президента РФ Владіміра Путіна до Федеральних зборів, що заплановане на 21 квітня.

Одним з питань обговорення на весняній сесії буде ситуація з ув’язненим російським опозиціонером Алєксєєм Навальним.

Нагадаємо, 28 січня ПАРЄ ухвалила резолюцію про підтвердження повноважень російської делегації, не запроваджуючи проти неї жодних обмежень.

Документ пропонує визнати, що у низці питань Росія відступила від зобов’язань перед Радою Європи і останнім часом додатково погіршила ситуацію. Однак ПАРЄ вирішила не накладати на делегацію РФ жодних санкцій, пояснюючи це "прагненням до діалогу".

Резолюцію ухвалили у найбільш прихильній до Росії редакції. На засіданні Асамблея відмовилась підтримати поправку України з пропозицією не ратифікувати повноваження делегації РФ. Раніше моніторинговий комітет ПАРЄ відхилив усі українські правки до цього рішення.

Делегація Російської Федерації пригрозила відмовитись працювати у ПАРЄ у разі спроби покарати їх за порушення прав людини.

Детальніше читайте у статті - "Поразка і перемога України: що сталося на гібридній сесії ПАРЄ".