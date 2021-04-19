В ПАСЕ инициировали политическое заявление по военным провокациям РФ против Украины

В Парламентской ассамблее Совета Европы инициировали подписание политического заявления об осуждении военной эскалации и провокаций со стороны России у границ Украины.

Об этом агентству "Укринформ" сообщила председатель постоянной делегации Верховной рады в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает "Европейская правда".

"Политическое заявление инициировано группой в ПАСЕ "Балтик +". Заявление открыто для подписания", - рассказала Мезенцева.

Выступая на пленарной сессии, она отметила, что военные провокации и эскалация, наращивание военных сил, которые проводит сейчас Россия у украинских границ, представляют угрозу для всей Европы.

Заявление будет сегодня обнародовано на сайте Ассамблеи.

Как сообщалось, в Страсбурге началась весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, украинская делегация принимает в ней участие физически.

"Балтик +" - неформальная группа в составе нескольких национальных делегаций, созданная в ПАСЕ в ответ на безусловное возвращение в состав Ассамблеи российской делегации. К "Балтик +" присоединились Украина, Латвия, Литва, Эстония, Грузия, а также отдельные парламентарии из других делегаций. Группа открыта к расширению.