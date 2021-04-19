У ПАРЄ ініціювали політичну заяву щодо військових провокацій РФ проти України

У Парламентській асамблеї Ради Європи ініціювали підписання політичної заяви щодо засудження військової ескалації і провокацій з боку Росії біля кордонів України.

Про це агенції Укрінформ повідомила голова постійної делегації Верховної ради в ПАРЄ Марія Мезенцева, передає "Європейська правда".

"Політична заява ініційована групою у ПАРЄ "Балтік+". Заява відкрита до підписання", - розповіла Мезенцева.

Виступаючи на пленарній сесії, вона наголосила, що військові провокації й ескалація, нарощування військових сил, що проводить зараз Росія біля українських кордонів, становлять загрозу для всієї Європи.

Заява буде сьогодні оприлюднена на сайті Асамблеї.

Як повідомлялося, у Страсбурзі почалася весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, українська делегація бере у ній участь фізично.

"Балтік+" – неформальна група у складі декількох національних делегацій, створена в ПАРЄ у відповідь на безумовне повернення до складу Асамблеї російської делегації. До "Балтік+" приєдналися Україна, Латвія, Литва, Естонія, Грузія, а також окремі парламентарії з інших делегацій. Група відкрита до розширення.