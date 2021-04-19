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Премьер Польши ожидает "размораживания" экономики на стыке весны и лета

Понедельник, 19 апреля 2021, 15:01

Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что на рубеже мая и июня можно будет открыть значительную часть экономики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Как отметил глава правительства, он убежден, что благодаря национальной программе вакцинации "мы приближаемся к переломному моменту". Этот перелом "может в ближайшие недели привести к тому, что на рубеже мая и июня можно будет разморозить значительную часть экономики", сказал Моравецкий.

Он добавил, что некоторые элементы экономики могут разморозить раньше, а некоторые позже, и темп восстановления зависит от скорости вакцинации. По его словам, на пути возвращения к нормальному состоянию около миллиона поляков должны сделать первый шаг - прививку.

Моравецкий напомнил, что с 10 мая все, кому исполнилось 18 лет, смогут зарегистрироваться для вакцинации, а во второй декаде мая начнутся прививки на рабочих местах и ​​предприятиях.

"Ген скептицизма или сомнений относительно смысла национальной программы вакцинации означает, что широкое возвращение к норме займет больше времени", - предупредил глава правительства. Как он отметил, все данные подтверждают правильность того, что необходимо достичь определенного уровня иммунитета населения.

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