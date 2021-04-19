Прем'єр Польщі очікує "розмороження" економіки на межі весни і літа

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що на межі травня і червня можна буде відкрити значну частину економіки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Як зазначив глава уряду, він переконаний, що завдяки національній програмі вакцинації "ми наближаємось до переломного моменту". Цей перелом "може в найближчі тижні призвести до того, що на рубежі травня та червня можна буде розморозити значну частину економіки", сказав Моравецький.

Він додав, що деякі елементи економіки можуть розморозитися раніше, а деякі пізніше, і темп відновлення залежить від швидкості вакцинації. За його словами, на шляху повернення до нормального стану близько мільйона поляків повинні зробити перший крок - щеплення.

Моравецький нагадав, що з 10 травня всі, кому виповнилося 18 років, зможуть зареєструватися для вакцинації, а у другій декаді травня розпочнуться щеплення на робочих місцях та підприємствах.

"Ген скептицизму або сумнівів щодо сенсу національної програми вакцинації означає, що широке повернення до норми займе більше часу", попередив глава уряду. Як він наголосив, усі дані підтверджують правильність того, що необхідно досягти певного рівня імунітету населення.