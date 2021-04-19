Глава МИД Латвии - за то, чтобы вновь заявить о перспективе членства в НАТО для Украины

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что следует вновь заявить о поддержке членства в НАТО для Украины и Грузии, как это было сделано в Бухаресте в 2008 году.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

По его словам, Латвия всегда поддерживала ПДЧ для Украины и Грузии и поддерживает сегодня.

"Помню, как в 2008 году этот вопрос почти расколол Альянс. Переговоры и дискуссии вокруг него и сейчас будут так же нелегкие, как и много лет назад. Но мы будем работать с нашими коллегами в НАТО и смотреть, как мы сможем помочь Украине", - сказал Ринкевичс.

Он отметил, что есть страны, которые поддерживают ПДЧ для Украины, есть страны, которые пока думают, и есть те, которые задают вопросы.

Однако, по словам министра, есть и другие инструменты поддержки Украины, кроме ПДЧ.

"Приглашение президента Украины на встречу с руководителями НАТО во время саммита Альянса само по себе станет очень большим политическим сигналом. Я думаю, что мы должны еще раз сделать то, что мы уже сделали в Бухаресте - заявить о перспективе членства в НАТО и для Украины, и для Грузии", - сказал Ринкевичс.

"В любом случае мы будем работать, чтобы и в ЕС, и в НАТО Украина получила максимум возможного. Что в конечном итоге получится - посмотрим", - добавил он.