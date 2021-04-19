Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Литва: ЄС має обговорити нові санкції проти РФ до того, як вона перетне "червону лінію"

ЄС: нарощування військ РФ на кордоні з Україною найбільше за увесь час

Кулеба попросив ЄС підготувати новий пакет секторальних санкцій проти РФ

Боррель звернувся до Росії перед обговоренням агресії проти України на Раді ЄС






Глава МЗС Латвії за те, щоб знову заявити про перспективу членства в НАТО для України

Понеділок, 19 квітня 2021, 16:08

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що слід знову заявити про підтримку членства в НАТО для України і Грузії, як це було зроблено в Бухаресті в 2008 році.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

За його словами, Латвія завжди підтримувала ПДЧ для України і Грузії і підтримує сьогодні.

"Пам'ятаю, як 2008 року це питання майже розкололо Альянс. Переговори і дискусії навколо нього і зараз будуть так само нелегкі, як і багато років тому. Але ми будемо працювати з нашими колегами в НАТО і дивитися, як ми зможемо допомогти Україні" - сказав Рінкевичс.

Він зазначив, що є країни, які підтримують ПДЧ для України, є країни, які поки думають, і є ті, які ставлять запитання.

Однак, за словами міністра, є і інші інструменти підтримки України, окрім ПДЧ.

"Запрошення президента України на зустріч із керівниками НАТО під час саміту Альянсу саме по собі стане дуже великим політичним сигналом. Я думаю, що ми повинні ще раз зробити те, що ми вже зробили в Бухаресті – заявити про перспективу членства в НАТО і для України, і для Грузії" - сказав Рінкевичс.

"У будь-якому разі ми будемо працювати, щоб і в ЄС, і в НАТО Україна отримала максимум можливого. Що зрештою вийде – подивимося" - додав він.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія Україна-НАТО
powered by lun.ua