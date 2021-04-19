Глава МЗС Латвії за те, щоб знову заявити про перспективу членства в НАТО для України

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що слід знову заявити про підтримку членства в НАТО для України і Грузії, як це було зроблено в Бухаресті в 2008 році.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

За його словами, Латвія завжди підтримувала ПДЧ для України і Грузії і підтримує сьогодні.

"Пам'ятаю, як 2008 року це питання майже розкололо Альянс. Переговори і дискусії навколо нього і зараз будуть так само нелегкі, як і багато років тому. Але ми будемо працювати з нашими колегами в НАТО і дивитися, як ми зможемо допомогти Україні" - сказав Рінкевичс.

Він зазначив, що є країни, які підтримують ПДЧ для України, є країни, які поки думають, і є ті, які ставлять запитання.

Однак, за словами міністра, є і інші інструменти підтримки України, окрім ПДЧ.

"Запрошення президента України на зустріч із керівниками НАТО під час саміту Альянсу саме по собі стане дуже великим політичним сигналом. Я думаю, що ми повинні ще раз зробити те, що ми вже зробили в Бухаресті – заявити про перспективу членства в НАТО і для України, і для Грузії" - сказав Рінкевичс.

"У будь-якому разі ми будемо працювати, щоб і в ЄС, і в НАТО Україна отримала максимум можливого. Що зрештою вийде – подивимося" - додав він.