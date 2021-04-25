Земан впервые прокомментировал скандал о причастности агентов ГРУ к взрывам на военных складах

Президент Чехии Милош Земан, известный своей пророссийской позицией, в первом комментарии по поводу причастности россиян к взрывам в Врбетице заявил, что об их однозначной причастности можно будет говорить после завершения расследования.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iRoshlas и IDNES, об этом он сказал в телеэфире 25 апреля.

"Работают над двумя следственными версиями. Первая, оригинальная - что взрыв произошел в результате ненадлежащего обращения с взрывчатыми материалами. И вторая - что это операция иностранных спецслужб", - заявил Земан.

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Президент же время заявил, что "ни одна суверенная страна не может допустить, чтобы на ее территории двое иностранных агентов осуществили террористический акт в результате которого погибли двое граждан Чехии и был нанесен миллиардный ущерб".

Он добавил, что хочет, чтобы "граждане знали правду и ничего не оставалось в тайне", и что все же не исключает, что взрывы были диверсией.

"В докладах BIS (Службы безопасности и информации) отмечается, что нет доказательств или свидетельств, что эти двое агентов были в районе Врбетице. Опять же, когда второй склад инспектировали совсем незадолго до взрыва, там не нашли взрывчатки. Но это не значит, что подозрения о причастности россиян не являются серьезными. Во-первых, надо ставить вопрос, что они там делали. Во-вторых, то, что BIS не доказала их участия, не означает, что они не заходили в комплекс ", - заявил Земан.

"Было бы безрассудно учитывать только оригинальную версию следствия или только новую, что это сделали российские агенты. Рассудительный человек будет работать над обеими версиями ... Наконец, я не исключаю подозрения, что это сделали россияне. Что эти двое делали там, в любом случае? Они точно не были там туристы. Есть основания для серьезных подозрений, но эти подозрения должны быть отвергнуты или подтверждены", - заявил Земан.

Он также сказал, что если версия о причастности к взрывам двух российских агентов подтвердится, Россия должна понести ответственность за это, например, не быть допущена к тендеру на строительство АЭС в Дукованах.

На вопрос о том, что убедит лично его, Земан ответил, что это будут результаты расследования, и что полиция и Генпрокуратура, осуществляющая надзор за делом, имеют его полное доверие.

Свое молчание в течение недели после того, как правительство заявило о причастности россиян к взрывам, Земан объяснил тем, что хотел получить максимально полную информацию об обстоятельствах. Он сказал, что в последние дни не контактировал с российской стороной.

Земан сказал также, что поддерживает высылку 18 сотрудников посольства РФ в Праге, и не видит причин для высылки чешских дипломатов из России.

Некоторые оппозиционные политики уже заявили, что выступление Земана "открыло ворота" для российской дезинформации, поставив под сомнение обнародованные данные.

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