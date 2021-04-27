Дания планирует в 2022 году производить вакцины от коронавируса

Дания стремится начать местное производство вакцин против коронавируса в 2022 году.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, предварительно выразив обеспокоенность тем, как ЕС закупает вакцины, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Новый завод по производству вакцин будет принадлежать и эксплуатироваться частным сектором, тендер на его строительство будет объявлен через несколько недель.

"Мы хотели бы обеспечить больший уровень безопасности поставок вакцин на территории Дании", - сказала Фредериксен. "Мы рассматриваем вакцины как часть общей готовности Дании и, следовательно, как важную инфраструктуру", - добавила она.

Фредериксен критикует подход ЕС к заказу, утверждения и распределения вакцин в пределах блока. В прошлом месяце она договорилась с Австрией и Израилем о создании совместного фонда исследований и разработок и, возможно, производственных мощностей для вакцин от COVID-19 для обеспечения долгосрочных поставок.

Будущий завод в Дании производить мРНК-вакцины, передовую технологию, применяемую в препаратах, производимых BioNTech/Pfizer и Moderna, сказала Фредериксен.

Она не назвала количество вакцин, которые могут производиться в будущем, и не предоставила никаких финансовых деталей.