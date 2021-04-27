Данія планує у 2022 році виробляти вакцини від коронавірусу

Данія прагне розпочати місцеве виробництво вакцин проти коронавірусу в 2022 році.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, попередньо висловивши занепокоєння тим, як ЄС закуповує вакцини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Новий завод з виробництва вакцин буде належати та експлуатуватися приватним сектором, тендер на його побудову буде оголошено через кілька тижнів.

"Ми хотіли б забезпечити більший рівень безпеки поставок вакцин на території Данії", - сказала Фредеріксен. "Ми розглядаємо вакцини як частину загальної готовності Данії і, отже, як важливу інфраструктуру" – додала вона.

Фредеріксен критикує підхід ЄС до замовлення, затвердження та розподілу вакцин у межах блоку. Минулого місяця вона домовилася з Австрією та Ізраїлем про створення спільного фонду досліджень та розробок та, можливо, виробничих потужностей для вакцин від COVID-19 для забезпечення довгострокових поставок.

Майбутній завод у Данії вироблятиме мРНК-вакцини, передову технологію, що застосовується у препаратах, вироблених BioNTech / Pfizer та Moderna, сказала Фредеріксен.

Вона не назвала кількість вакцин, які можуть вироблятися в майбутньому, та не надала жодних фінансових деталей.