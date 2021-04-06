Зеленский уволил главу представительства при ЕС и еще 6 послов

Президент Владимир Зеленский уволил руководителей семи посольств, включая главу представительства Украины при Европейском Союзе Николая Точицкого.

Соответствующие указы, датированные 6 апреля, обнародованы на президентском сайте.

Помимо Точицкого, уволены посол в Королевстве Нидерланды Всеволод Ченцов, а также послы в Ираке, Таиланде, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Саудовской Аравии.

Единственная должность, где вместе с увольнением посла было оперативно проведено назначения нового - глава Постоянного представительства Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Там Юрия Клименко сменила Евгения Филипенко.

Напомним, Николай Точицкий занимал должность главы представительства в ЕС с 2016 года, совмещая ее с должностью посла в Бельгии и Люксембурге. Его кандидатура ранее рассматривалась в качестве вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.