Зеленський звільнив голову представництва при ЄС та ще 6 послів

Президент України Володимир Зеленський звільнив керівників 7 посольств, включаючи голову представництва України при Європейському Союзі Миколу Точицького.

Відповідні укази, датовані 6 квітня, оприлюднені на президентському сайті.

Окрім Точицького, звільнено посла у Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова, а також послів у Іраку, Таїланді, Об’єднаних Арабських Еміратах та Саудівській Аравії.

Єдина посада, де разом із звільненням посла було оперативно проведено призначення нового – глава Постійного представництва України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. На ній Юрія Клименка змінила Євгенія Філіпенко.

Нагадаємо, Микола Точицький займав посаду голови представництва у ЄС із 2016 року, поєднуючи її із посадою посла у Бельгії та Люксембурзі. Його кандидатура раніше розглядалася в якості віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.