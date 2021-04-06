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Зеленський звільнив голову представництва при ЄС та ще 6 послів

Вівторок, 6 квітня 2021, 23:22

Президент України Володимир Зеленський звільнив керівників 7 посольств, включаючи голову представництва України при Європейському Союзі Миколу  Точицького.

Відповідні укази, датовані 6 квітня, оприлюднені на президентському сайті.

Окрім Точицького, звільнено посла у Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова, а також послів у Іраку, Таїланді, Об’єднаних Арабських Еміратах та Саудівській Аравії.

Єдина посада, де разом із звільненням посла було оперативно проведено призначення нового – глава Постійного представництва України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. На ній Юрія Клименка змінила Євгенія Філіпенко.

Нагадаємо, Микола Точицький займав посаду голови представництва у ЄС із 2016 року, поєднуючи її із посадою посла у Бельгії та Люксембурзі. Його кандидатура раніше розглядалася в якості віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

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