Меркель возьмет под контроль немецкие земли в условиях пандемии - СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует перенять руководство у глав федеральных земель, чтобы ввести ограничения в регионах, где регистрируется большое количество новых коронавирусных инфекций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

"Федеральное правительство планирует представить на следующей неделе в тесном сотрудничестве с федеральными землями законопроект, который включает обязательный и всеобъемлющий чрезвычайный карантин для районов с заболеваемостью 100 и выше (на 100 000 человек, - ред.)", - сказал источник.

При уровне заражения менее 100 на 100 000 человек в течение семи дней земли сохранят контроль над мерами по замедлению распространения вируса.

Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилась на 25 464 в день, что на 3576 больше, чем неделей ранее, а 7-дневная заболеваемость составила 110,4, показали данные Института инфекционных заболеваний Роберта Коха (RKI) в пятницу.

Но RKI предупредил, что цифры могут быть не совсем соответствующие после долгих пасхальных праздников, добавив, что ожидаемые достоверные данные о случаях заболевания будут примерно в середине следующей недели.

Назначена на понедельник встреча Меркель и лидеров 16 земель Германии, на которой они должны были обсудить продление ограничений, была отменена, сообщил источник в правительстве.

Напомним, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что готов вести переговоры о покупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V" напрямую и без ЕС.