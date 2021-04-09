Меркель візьме під контроль німецькі землі в умовах пандемії - ЗМІ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель планує перейняти керівництво у глав федеральних земель, щоб ввести обмеження в регіонах, де реєструється велика кількість нових коронавірусних інфекцій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на джерело в уряді.

"Федеральний уряд планує представити наступного тижня в тісній співпраці з федеральними землями законопроєкт, який включає обов'язковий і всеосяжний надзвичайний карантин для районів із захворюваністю 100 і вище (на 100 тисяч осіб, - ред.)", - сказало джерело.

При рівні зараження менше 100 на 100 000 осіб протягом семи днів землі збережуть контроль над заходами щодо уповільнення поширення вірусу.

Число підтверджених випадків коронавірусу збільшилася на 25 464 за день, що на 3576 більше, ніж тижнем раніше, а 7-денна захворюваність склала 110,4, показали дані Інституту інфекційних захворювань Роберта Коха (RKI) в п'ятницю.

Але RKI попередив, що цифри можуть бути не зовсім відповідні після довгих пасхальних свят, додавши, що очікувані достовірні дані про випадки захворювання будуть приблизно в середині наступного тижня.

Призначена на понеділок зустріч Меркель і лідерів 16 земель Німеччини, на якій вони повинні були обговорити продовження обмежень, була скасована, повідомило джерело в уряді.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що готовий вести переговори про купівлю російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" напряму і без ЄС.