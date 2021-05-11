Корабль США открыл предупредительный огонь по иранским судам

Корабль береговой охраны США совершил предупредительные выстрелы по иранским судам, которые приблизились к американским военно-морским кораблям в Ормузском проливе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Пентагон заявил, что в понедельник 13 быстрых катеров ВМС Революционной гвардии Ирана приблизились на расстояние 140 метров к американским судам.

Иранские суда покинули территорию после 30 предупредительных выстрелов, сообщили в Пентагоне.

Это уже второй подобный инцидент в регионе через две недели.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби обвинил иранские катера в том, что они "действовали очень агрессивно" вблизи американских военных судов, сопровождали американская подводная лодка USS Georgia.

"Это опасно, это непрофессионально. Это вид деятельности, который может привести к тому, что кто-то пострадает. Это не соответствует ничем интересам", - сказал он.

Ормузский пролив, узкий канал в регионе Персидского залива, является одним из важнейших маршрутов судоходства в мире.

В последние годы она находится в центре роста напряженности между Ираном и западными странами - включая США.