Корабель США відкрив попереджувальний вогонь по іранських суднах

Корабель берегової охорони США здійснив попереджувальні постріли по іранських човнах, які наблизилися до американських військово-морських суден в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Пентагон заявив, що в понеділок 13 швидких катерів ВМС Революційної гвардії Ірану наблизилися на відстань 140 метрів до американських суден.

Іранські судна залишили територію після 30 попереджувальних пострілів, повідомили в Пентагоні.

Це вже другий подібний інцидент в регіоні за два тижні.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі звинуватив іранські катери в тому, що вони "діяли дуже агресивно" поблизу американських військових суден, які супроводжували американський підводний човен USS Georgia.

"Це небезпечно, це непрофесійно. Це вид діяльності, який може призвести до того, що хтось постраждає. Це не відповідає нічим інтересам ", - сказав він.

Ормузька протока, вузький канал в регіоні Перської затоки, є одним з найважливіших маршрутів судноплавства у світі.

Останніми роками вона знаходиться в центрі зростання напруженості між Іраном та західними країнами - включаючи США.