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Школы, террасы, культурные мероприятия: Чехия идет на дальнейшее снятие ограничений

Вторник, 11 мая 2021, 10:20

Правительство Чехии 10 мая дало "зеленый свет" дальнейшему ослаблению коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

С понедельника, 17 мая, все ученики первых ступеней начальных школ смогут учиться без необходимости соблюдения правил ротации. Таким же образом смогут вернуться в школы ученики второй степени начальных школ и младших классов многолетних гимназий в шести краях и Праге.

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В случае благоприятной эпидемиологической ситуации с 24 мая станет возможным очное обучение в обычном режиме для всех учащихся старших классов средних школ.

С 17 мая снова будет разрешено проведение культурных мероприятий на открытом воздухе. Максимальное число их посетителей составит 700 человек. Гражданам, однако, придется соблюдать строгие меры гигиены, пройти тестирование на коронавирус и носить респираторы. Культурные мероприятия внутри помещений пока не восстановятся.

В случае сохранения благоприятной эпидемической ситуации с 24 мая можно будет проводить мероприятия и в закрытых залах с участием не более 500 зрителей.

С 17 мая снова откроются террасы кафе и ресторанов. Учреждениям позволят допустить посетителей на открытые террасы при условии, что гости будут в обязательном порядке предъявлять негативные результаты теста на антиген, ПЦР-теста или подтверждение о полном вакцинацию от коронавируса.

Отели и гостевые дома, как ожидается, могут открыться в стране с 24 мая.

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