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В Португалии впервые с августа нет умерших от коронавируса

Понедельник, 26 апреля 2021, 18:49

По данным Главного управления здравоохранения, в Португалии за последние сутки не зарегистрировано ни одного смертельного случая, связанного с COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на O Minho.

Во второй раз с начала пандемии в Португалии не зарегистрировали ни одного умершего от коронавируса. Первый такой день был 3 августа прошлого года.

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За последние 24 часа было подтверждено 196 случаев инфекции, 326 человек выздоровели.

По состоянию на 26 апреля органы здравоохранения Португалии обнаружили 834 638 случаев инфицирования и 16 965 смертей в связи с коронавирусом. 793 011 человек выздоровели.

Около 20% из 10 млн населения страны вакцинированы одной дозой вакцины против COVID-19 и 7% - двумя дозами. Более 90% людей в возрасте 80 лет и старше, группа с наибольшим количеством зафиксированных смертей, были вакцинированы хотя бы одной дозой.

Португалия, которая ввела локдаун в январе, начала снимать ограничения в марте и с тех пор снова открыла некоторые школы, террасы ресторанов и кафе, музеи и парикмахерские.

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