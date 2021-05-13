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Украина и Франция подпишут четыре стратегических соглашения на сумму 1,3 млрд евро

Четверг, 13 мая 2021, 09:21

В ходе визита министра экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэра в Киев в четверг будут подписаны четыре стратегических межправительственные соглашения на общую сумму 1,3 млрд евро.

Об этом Ле Мэр сказал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

"Действительно, во время моего визита Франция подпишет с Украиной четыре стратегических межправительственных соглашения на общую сумму 1,3 млрд евро. Это очень значительно. И хочу подчеркнуть один ключевой момент: эти проекты будут способствовать улучшению условий жизни украинцев. Речь идет о питьевой воде, мобильности, безопасности и гражданской защите", - сказал Ле Мер.

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Он подчеркнул, что счастлив приехать в Киев, встретиться с украинской властью и иметь возможность укрепить экономические связи между двумя странами.

Ле Мэр также сообщил, что в 2020 году общий объем торговли между Францией и Украиной достиг 1,6 млрд евро.

"Наши экономические отношения очень динамичны, и мы на правильном пути. Я хочу назвать вам одну единственную цифру: в 2020 году общий объем торговли между Францией и Украиной достиг 1,6 млрд евро - очень важная сумма, которая остается устойчивой, несмотря на кризис COVID - 19. Теперь мы хотим укрепить и ускорить экономическое сотрудничество между нашими двумя странами. Это цель моего визита в Киев", - отметил он.

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